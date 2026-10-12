MHP'li vekil Karakoç'un kazada kırılan omurgası 4 saatlik ameliyatla sabitlendi - Son Dakika
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MHP'li vekil Karakoç'un kazada kırılan omurgası 4 saatlik ameliyatla sabitlendi

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MHP\'li vekil Karakoç\'un kazada kırılan omurgası 4 saatlik ameliyatla sabitlendi
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Bilkent Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Gürçay, trafik kazası geçiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu bildirdi. 4 saatlik operasyonda omurgası vidalarla sabitlendi; kaburga ve kürek kemiği kırıkları takip ediliyor.

(ANKARA) - Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiği ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta dün trafik kazası geçiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sosyal medya hesabından Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay'ın açıklaması paylaşıldı.

Gürçay, "Sayın Vekilimiz Zuhal Karakoç birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. 4 saat süren operasyonda omurgasına posterior stabilizasyon işlemi (omurganın vidalarla sabitlenmesi) uygulanmıştır. Genel vücut travması, 7. ve 8. kaburgalarında ve kürek kemiğinde de kırıklar mevcut olup ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecimiz devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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