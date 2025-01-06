MHP’li Yıldız'dan Hapis Ceza Açıklaması

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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkümun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 17. maddesine ve İnsan Hakları Sözleşmelerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hapis cezasının infazı, mahkümun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; 'her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.' İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü,etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır."