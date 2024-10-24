MHP'li Yıldız: TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Emperyalizmin Telaşıdır - Son Dakika
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MHP'li Yıldız: TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Emperyalizmin Telaşıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınayarak, saldırının emperyalizmin telaşından kaynaklandığını ifade etti. Yıldız, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin yaralandığını belirterek, şehitler için rahmet, yaralılar için ise acil şifa diledi. Ayrıca, saldırıya gerekçe gösterenlerin emperyalizmin yerli işbirlikçileri olduğunu vurguladı.

24.10.2024 11:50
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi.

Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun.

Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum, bu suçüstü haline rağmen 'amalı, fakatlı' konuşanlar, emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'li Yıldız: TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Emperyalizmin Telaşıdır - Son Dakika

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