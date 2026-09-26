MHP\'li Yüksel, Gömeç İlçe Başkanı Arslan\'a ziyarette \'Terörsüz Türkiye\' mesajı verdi

MHP'li Yüksel, Gömeç İlçe Başkanı Arslan'a ziyarette 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, yeni seçilen MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan'a ziyarette bulunarak kendisi ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Yüksel, ziyarette 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurguladı.
MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, yeni seçilen MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan'a ziyanette bulundu.
Yüksel, ziyaretinde Arslan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ekrem Gökay Yüksel, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?