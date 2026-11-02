MHP lideri Bahçeli, 19 yeni il önerisinde il olabilecek ilçeleri sıraladı - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, 19 yeni il önerisinde il olabilecek ilçeleri sıraladı

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MHP lideri Bahçeli, 19 yeni il önerisinde il olabilecek ilçeleri sıraladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il kurulmasına yönelik önerisi kapsamında il olabilecek ilçeleri açıkladı. Bahçeli, Polatlı, Ünye, Alanya ve Tarsus'un da aralarında bulunduğu ilçelerin il olabileceğini, bunun kamu hizmetlerine erişimi güçlendireceğini belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il kurulmasına yönelik önerisi kapsamında Polatlı, Konya Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli, Erciş, Doğubeyazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma ilçelerinin il olabileceğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, 19 yeni il kurulmasına yönelik önerisine ilişkin detayları aktardı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Birçok ilçemiz, özellikle de nüfusu 100 binin üzerinde olanlar esasen il olmak arzusundadır. Bununla birlikte sadece nüfusa bağlı kalmadan, diğer objektif kriterler de esas alındığında ve 100 il ölçüsünde, bugün itibariyle il olabilecek ilçeler belirlenmiştir. İlerleyen dönemde şüphesiz yeni iller yine kurulabilecektir. Bu yetki ilgili kurumların çalışma ve görüşleri doğrultusunda TBMM'nin yasama iradesine bağlıdır.

Bu anlayışla belirlenen il olabilecek ilçeler şunlardır:  İç Anadolu Bölgesi'nde Polatlı ve Konya Ereğli. Karadeniz Bölgesi'nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ergani, Midyat ve Siverek. Akdeniz Bölgesi'nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus. Ege Bölgesi'nde Fethiye ve Akhisar. Marmara Bölgesi'nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecektir."

Bahçeli, projenin hayata geçmesi halinde kamu hizmetlerinin vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabileceğini; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimliliğin artacağını, idari koordinasyonun güçleneceğini ve vatandaş memnuniyetinin önemli ölçüde yükseleceğini belirtti.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı, idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahalli idarelere ilişkin temel mevzuat yeniden düzenlenmeli. İl ve ilçe teşkilatlanması yeniden düzenlenmeli, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri netleştirilmeli, kamu personel rejimi liyakat esaslı biçimde yapılandırılmalı ve muhtarlık kurumu güçlendirilmeli."

Kaynak: ANKA
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