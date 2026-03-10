MHP Liderine 'korkMA' Kitabı Takdim Edildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "korkMA" isimli kitap, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, iki aylık hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan eser, 35 gazetecinin kaleminden, Bahçeli'yi sahada takip eden habercilerin gözlemleri, tanıklıkları ve mesleki deneyimlerinden oluşuyor.

Kitapta, gazetecilerin objektifinden ve sahadaki izlenimlerinden hareketle siyasi liderlik, saha temposu ve habercilik perspektifi ele alınıyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan eser, habercilerin mesleki tanıklıklarını kayıt altına almayı ve gazetecilik hafızasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Eser, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Hoşgör ve gazeteci Ozan Ulaş Caymaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli'ye takdim edildi.