MHP Manisa Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Manisa Teşkilatı Feshedildi

10.06.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa il teşkilatının feshedildiğini ve Nurullah Savaş'ı atadı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa il teşkilatının feshedildiğini bildirdi. MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığı ifade edildi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Nurullah Savaş, Yerel Haberler, Politika, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Manisa Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti
Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın İzmir'de otluk alanda korkutan yangın
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

19:41
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 20:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Manisa Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.