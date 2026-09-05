MHP Midyat İlçe Başkanlığına Adil Acar yeniden seçildi, kongreye katılım yüksekti

MHP Midyat İlçe Başkanlığına Adil Acar yeniden seçildi.

Bağlar Mahallesi Milli İrade İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen 2. Olağan Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş divan başkanlığına seçildi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde, Adil Acar yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi.

MHP İl Başkanı Bozkuş, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, Midyat'ta yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

Acar da destek veren partililere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kongreye, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve partililer katıldı.