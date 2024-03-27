MHP MYK Üyesi Abdurrahman Başkan, Çeltikçi ilçesine ziyarette bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili ve MYK Üyesi Abdurrahman Başkan, Burdur'un Çeltikçi ilçesine ziyarette bulundu.
MHP Çeltikçi Belediye Başkan adayı Ramazan Ezin ve partililer tarafından karşılanan Başkan, partisinin ilçedeki seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Seçim koordinasyon merkezine geçen Başkan, burada yaptığı açıklamada, ev ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.
Partisinin kadın kollarının çalışmasının bu kapsamda önemli bulduğunu belirten Başkan, seçimlerin Türk kadının başarısı ve azmiyle kazanılacağını vurguladı.
Ziyarete MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay ve 25. dönem MHP Burdur Milletvekili Alparslan Dursun da eşlik etti.
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