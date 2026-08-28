MHP Şanlıurfa\'da Osman Mutlu Yeniden Başkan

MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı 10. Olağan Kongresi'nde, Osman Mutlu yeniden il başkanlığına seçildi.

MHP MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, GAPTEAM Toplantı Salonundaki kongrede, Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşlik bağlarını ilmek ilmek pekiştirmekten yana olduklarını ifade eden Çetinkaya, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Geleceğin dünyasını hep birlikte ve kararlılıkla şekillendireceklerini aktaran Çetinkaya, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" ile YPG ve SDG'nin silahlanldırılmasına yönelik stratejik öngürüleriyle tarihe mührünü vurduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Mutlu ise onurlu görevi bir kez daha üstlenmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Tek listeyle gidilen kongrede, Mutlu, yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbeği, Türk Hukuk Enstitüsü Şanlıurfa Şubesi Başkanı Sefa Ayaydın ve partililer katıldı.