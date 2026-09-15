MHP Tekirdağ İl Başkanı Biçer, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret etti
MHP Tekirdağ İl Başkanlığına seçilen Furkan Biçer, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Valilik makamındaki görüşmede Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Biçer ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanlığına seçilen Furkan Biçer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.
Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biçer ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Biçer de kabulü dolayısıyla Vali Soytürk'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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