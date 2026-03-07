MHP, 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği düzenledi

ANKARA'da MHP Genel Merkezi 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği ve iftar programı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' programı ile birlikte iftar düzenledi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Programda ayrıca Türk devletlerinden esintiler sunan özel takdimler yer aldı. Programa katılan konuklara, önsözünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazmış olduğu 'Türk ve Türkiye Yüzyılında KADIN' adlı kitabı takdim edildi.

'AYRIMCILIĞIN KARŞINDA DURMAYI MİLLİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadın meselesine Batı'nın dar kalıplarıyla değil; binlerce yıllık Türk devlet aklının, töresinin ve inancının penceresinden baktıklarını ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi, kadına yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında durmayı milli ve ahlaki bir sorumluluk olarak görmektedir. Bizler meseleyi yalnızca kanun maddeleriyle değil; toplumsal değerler ve vicdani sorumlulukla birlikte ele alıyoruz. Kadına yönelik sorunların kalıcı biçimde çözülmesi; aileyi güçlendiren, toplumu bilinçlendiren ve ahlaki çözülmeye karşı duran bir anlayışla mümkündür" dedi.

'ŞİDDETİ ÇÜRÜYEN DEĞERLERİ ONARARAK ÖNLEYEBİLİRİZ'

Şiddetin yalnızca cezayla değil, çürüyen değerlerin onarılarak önlenebileceğini kaydeden Yurdakul, "Bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın konusundaki yaklaşımı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yıllar boyunca dile getirdiği ilkesel bir tutumla şekillenmiştir. Liderimiz, kadınları toplumsal hayatın edilgen unsurları olarak değil; ailenin, milletin ve devletin sürekliliğinde kurucu bir rol üstlenen asli aktörler olarak ele almıştır. Kadını korumanın yolu; aile kurumunu güçlendirmekten, toplumu bilinçlendirmekten ve devleti adaletle yönetmekten geçer. Bu yaklaşım; kadın ile aileyi karşı karşıya getiren anlayışları reddederken, kadının hem sosyal hayatta hem de aile yapısı içinde, onurlu ve güçlü biçimde var olmasını esas almaktadır" diye konuştu.

Yurdakul, "Ayrıca 8 Mart vesilesiyle; başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, emek veren, üreten, yetiştiren, sabreden tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerin alın teri bu toprakların tapusudur. Sizlerin gözyaşı bu milletin vicdanıdır. Sizlerin duası bu devletin sigortasıdır" dedi.