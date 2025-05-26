MHP, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenleyecek - Son Dakika
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MHP, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenleyecek

26.05.2025 11:54
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda anma töreninin yarın yapılacağını belirterek, "Burayı, MHP'nin ve Türk milliyetçilerinin Çanakkale'si olarak görüyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda anma töreninin yarın yapılacağını belirterek, "Burayı, MHP'nin ve Türk milliyetçilerinin Çanakkale'si olarak görüyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte anma törenlerinin Gün Sazak'ın Eskişehir'deki Sazak köyünde bulunan mezarı başında yapıldığını hatırlattı.

Yaşar Yıldırım, 2011'den bu yana anma törenlerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 5 bin 301 metrekarelik alana inşa edilen Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yapıldığını bildirdi.

Bölgede Ülkücü Şehitler Anıtı ve Taş Medreseler Hatıra Ormanı'nın bulunduğunu belirten Yıldırım, "Burayı, MHP'nin ve Türk milliyetçilerinin Çanakkale'si olarak görüyoruz. 2 bin 27 şehidimizin ismi, bin küsur Taş Medreseli arkadaşımızın ağacı var." diye konuştu.

Yapımı 2011'de tamamlanan anıtta, 27 metre yüksekliğindeki beton blok ile üzerinde üç hilal figürlerinin yer aldığı bir kürenin olduğunu kaydeden Yıldırım, anıt alanında ayrıca namazgah, abdesthane ve 8 köşeli Selçuklu yıldızı şeklinde bir otağın yer aldığını söyledi.

Yaşar Yıldırım, 1031 Taş Medreseli Ülkücü adına oluşturulan hatıra ormanına ilişkin, "Ülkücü olup bir yıldan fazla hapis yatanın 'bir dikili ağacım yok' deme şansı yok. Hepsine bir çam dikildi. Yeni tespit edilen 15'e yakın arkadaşımın ismi geldi. Onlar için de kasım ayından sonra bir dikim yapacağız." bilgisini paylaştı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, bu yılki anmanın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ayrı bir anlam taşıdığına işaret ederek, "Türkiye'nin en büyük kazanımı, terörsüz bir Türkiye'dir. PKK terör örgütü silahlarını bırakacağını açıklamış. Toplumun kahir ekseriyeti, Meclisin kahir ekseriyeti bu terörsüz Türkiye'den yana." ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu yıl anma töreninin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, teşkilat üyeleri, Ülkü Ocakları ve vatandaşların katılımıyla yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yaşar Yıldırım, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenleyecek - Son Dakika

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