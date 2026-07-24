MHP'li Güngöralp'ten Basın Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, basının demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal bilincin oluşmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Basın mensuplarının halkın haber alma hakkının en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayan Güngöralp, zorlu şartlara rağmen görevlerini özveriyle sürdüren gazetecilerin demokrasinin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Güngöralp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımız, halkımızın haber alma hakkının en önemli temsilcileridir. Zor şartlar altında fedakarca görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kalemini doğruluktan yana kullanan, kamu yararını gözeten tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."