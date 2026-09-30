MI5, üniversitelere CGTRI işbirliklerini gözden geçirmelerini önerdi - Son Dakika
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MI5, üniversitelere CGTRI işbirliklerini gözden geçirmelerini önerdi

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MI5, CGTRI'nin casusluk kapasitesini geliştiren araştırmaları finanse ettiğini öne sürerek üniversitelere işbirliklerini gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamaya göre, İngiltere bağlantılı 100'den fazla akademisyen CGTRI üzerinden MSS destekli projelere katkı verdi.

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, Çin Genel Teknoloji Araştırma Enstitüsünün (CGTRI) "casusluk kapasitesini geliştirmek amacıyla" akademik araştırmaları finanse ettiğini öne sürerek, İngiltere'deki üniversitelere kurumla işbirliğini gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

MI5 tarafından yayımlanan "casusluk uyarısına" ilişkin açıklamada, CGTRI'nin temel amacının; Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığının (MSS) teknik casusluk kapasitesini doğrudan geliştiren araştırmaları finanse etmek olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, CGTRI'nin yapay zeka ve siber güvenlik dahil, çeşitli alanlarda Çin'de akademik araştırmaları finanse ettiği, İngiltere bağlantılı 100'den fazla akademisyenin de CGTRI üzerinden MSS tarafından desteklenen araştırma projelerine katkıda bulunduğu belirtildi.

Bazı akademisyenlerin, katkıda bulundukları Çin araştırma projesinin CGTRI tarafından finanse edildiğinin farkında olmayabileceği aktarılan açıklamada, İngiltere'deki akademik kurumlara CGTRI ile devam eden ya da planlanan işbirliklerini derhal gözden geçirmeleri tavsiyesi yapıldı.

Açıklamada, akademisyenlere de Çinli kurumlarla yürütülen araştırma işbirliklerinde nihai finansman kaynağını belirlemeleri ve CGTRI'nin sürece dahil olmadığından emin olmaları çağrısı yapıldı.

CGTRI'nin, MSS ile "çok güçlü bağları" bulunduğuna işaret edilen açıklamada, akademik kurumlar, çalışanlar ve araştırmacıların "2023 Ulusal Güvenlik Yasası" konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, CGTRI tarafından nihai olarak finanse edilen araştırmaları sürdürmeyi planlayan kurum ya da kişilerin bağımsız hukuki danışmanlık alması gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA
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