Miami'de UPS kargo uçağı Copa yolcu uçağına çarptı, 2 kişiye müdahale edildi - Son Dakika
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Miami'de UPS kargo uçağı Copa yolcu uçağına çarptı, 2 kişiye müdahale edildi

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Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait Boeing 767 kargo uçağı ile Copa Hava Yolu'na ait Boeing 737 yolcu uçağı taksi yollarının kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada 2 kişiye tıbbi müdahale yapılırken havalimanı faaliyetleri etkilenmedi; uçuşlardaki gecikme ve iptaller sürüyor.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde kargo uçağı ile hava yolu şirketine ait dar gövdeli yolcu uçağı havalimanında çarpıştı.

CBS News'ün haberine göre Miami Uluslararası Havalimanı yetkilisi Greg Chin, yaptığı açıklamada yerel saatle 21.15 sularında iniş gerçekleştiren dar gövdeli yolcu uçağının havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştığını belirtti.

Chin, kaza yerinde 2 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu, kazanın havalimanı faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, ABD'li lojistik devi UPS'e ait "Boeing 767" tipi kargo uçağının burnunun, Panama merkezli Copa Hava Yolu şirketine ait dar gövdeli "Boeing 737" tipi uçağın ise kanadının hasar gördüğünü açıkladı.

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulması sonrası operasyonlar normale dönerken hava ulaşımını etkileyen gecikme ve iptaller ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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