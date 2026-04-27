Michael Jackson'ın Hayatı Beyazperdede: Antoine Fuqua'dan Etkileyici Bir Biyografi

Film, Michael'ın sırtı dönük koridorda yürümesiyle başlar; fonda hayran çığlıkları duyulur. Koyu ceket, beyaz çoraplar, mokasenler ve at kuyruğu saçlarıyla sahneye çıkmadan önce zıplayarak ısınır. Yönetmen Antoine Fuqua, Michael'ın zirveye ulaşışını geriye dönüşlerle betimler. Jackson ailesinin yoksulluktan doğal yetenek sayesinde doruğa çıkışını aile dinamiklerine odaklanarak anlatır. Amaç, tartışmalı süperstarın başarılı biyografisini herkesin anılarına saygı duyarak yansıtmaktır.

Michael Jackson, inanılmaz bir yetenekti ve hayatın yüklerini taşıyan bir çocuk yıldızdı. Her ırktan, yaştan, sınıftan insanın hayranlık duyduğu küresel hitler üretti. Şiddet yanlısı babasının zoruyla altı yaşında sahneye çıkan Michael, normal bir çocukluk geçirmedi. Pasif annesi onu koruyamadı; yaşıtları oynarken o Jackson 5'te solist olarak çalıştı. Yetenekli, yalnız, hayalperest Michael, dünyanın en büyük şovmeni oldu ve boğucu çocukluğunun ardından özgürleşmesini kutladı.

MTV, Afro-Amerikalı sanatçılara yasak olmasına rağmen Michael'ın önünde eğildi. Yoksul mahalle çeteleriyle buluşup onları kliplerinde oynatarak hayatlarını değiştirdi; müzik ve sevginin insanları birleştirebileceğine inanıyordu. Fuqua'nın ilk çektiği sahne, Jafaar Jackson'ın Bad şarkısını söylemesiydi. Jafaar, 600 figüran karşısında gerçek bir konser gibi performans sergiledi. Michael'ın koreografları, ses miksaj ekibi ve müzisyenler setteydi. Dion Beebe'in görüntüleri mükemmeldi; özgün mekânlarda çalışıldı, Thriller klibi gerçek mekânda çekildi. 1980'ler filmlerinin dokusu, ışık efektleri incelendi; uzun objektifler izleyiciyi o atmosfere taşıdı. 16 ve 35 mm çekimler yapıldı, her dönem dijital olarak yaratıldı. Kostümler el yapımıydı.

Daha önce oyunculuk yapmamış Jafaar Jackson, amcası Michael'ı; çocuk oyuncu Juliano Valdi ise Michael'ın çocukluğunu mükemmel oynadı. Empati yoksunu baba Joe'da Colman Domingo, koruma Billy'de KeiLyn Durrell Jones dikkat çeker. Kadroda Nia Long, Miles Teller, Kendrick Simpson da yer alır. 'Işığımı parlatmalı, sevgi ve neşe yaymalıyım' diyen Michael Jackson, 50 yaşında trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. 17 yıl sonra bu filmle gerçek hayranları onunla yeniden buluşacak, yeni nesiller onu keşfedecek.