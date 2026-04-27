Michael Jackson'ın Hayatı Beyazperdede: Antoine Fuqua'dan Etkileyici Bir Biyografi
Michael Jackson'ın Hayatı Beyazperdede: Antoine Fuqua'dan Etkileyici Bir Biyografi

27.04.2026 04:59
Antoine Fuqua'nın yönettiği 'Michael' filmi, sanatçının 1966-1988 yıllarını, aile dinamikleri ve müzik kariyeri üzerinden anlatıyor. Jafaar Jackson'ın canlandırdığı Michael, hayranlarıyla yeniden buluşuyor.

Film, Michael'ın sırtı dönük koridorda yürümesiyle başlar; fonda hayran çığlıkları duyulur. Koyu ceket, beyaz çoraplar, mokasenler ve at kuyruğu saçlarıyla sahneye çıkmadan önce zıplayarak ısınır. Yönetmen Antoine Fuqua, Michael'ın zirveye ulaşışını geriye dönüşlerle betimler. Jackson ailesinin yoksulluktan doğal yetenek sayesinde doruğa çıkışını aile dinamiklerine odaklanarak anlatır. Amaç, tartışmalı süperstarın başarılı biyografisini herkesin anılarına saygı duyarak yansıtmaktır.

Michael Jackson, inanılmaz bir yetenekti ve hayatın yüklerini taşıyan bir çocuk yıldızdı. Her ırktan, yaştan, sınıftan insanın hayranlık duyduğu küresel hitler üretti. Şiddet yanlısı babasının zoruyla altı yaşında sahneye çıkan Michael, normal bir çocukluk geçirmedi. Pasif annesi onu koruyamadı; yaşıtları oynarken o Jackson 5'te solist olarak çalıştı. Yetenekli, yalnız, hayalperest Michael, dünyanın en büyük şovmeni oldu ve boğucu çocukluğunun ardından özgürleşmesini kutladı.

MTV, Afro-Amerikalı sanatçılara yasak olmasına rağmen Michael'ın önünde eğildi. Yoksul mahalle çeteleriyle buluşup onları kliplerinde oynatarak hayatlarını değiştirdi; müzik ve sevginin insanları birleştirebileceğine inanıyordu. Fuqua'nın ilk çektiği sahne, Jafaar Jackson'ın Bad şarkısını söylemesiydi. Jafaar, 600 figüran karşısında gerçek bir konser gibi performans sergiledi. Michael'ın koreografları, ses miksaj ekibi ve müzisyenler setteydi. Dion Beebe'in görüntüleri mükemmeldi; özgün mekânlarda çalışıldı, Thriller klibi gerçek mekânda çekildi. 1980'ler filmlerinin dokusu, ışık efektleri incelendi; uzun objektifler izleyiciyi o atmosfere taşıdı. 16 ve 35 mm çekimler yapıldı, her dönem dijital olarak yaratıldı. Kostümler el yapımıydı.

Daha önce oyunculuk yapmamış Jafaar Jackson, amcası Michael'ı; çocuk oyuncu Juliano Valdi ise Michael'ın çocukluğunu mükemmel oynadı. Empati yoksunu baba Joe'da Colman Domingo, koruma Billy'de KeiLyn Durrell Jones dikkat çeker. Kadroda Nia Long, Miles Teller, Kendrick Simpson da yer alır. 'Işığımı parlatmalı, sevgi ve neşe yaymalıyım' diyen Michael Jackson, 50 yaşında trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. 17 yıl sonra bu filmle gerçek hayranları onunla yeniden buluşacak, yeni nesiller onu keşfedecek.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
