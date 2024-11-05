ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
ABD'de 60. başkanlık seçimleri için oy kullanma süreci devam ediyor.
CNN'in haberine göre, Michigan'da 25 yaşında bir kişi, seçimi Trump'ın kazanması halinde "saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulundu.
Zanlının gözaltına alındığı, gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Michigan'da Saldırı Tehdidi: Gözaltı - Son Dakika
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