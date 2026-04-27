Mick Jagger, 26 Yıldır Eski Eşine Tapuyu Vermiyor

Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, 26 yıl önce ayrıldığı eski eşi Jerry Hall'a Richmond'daki malikanenin tapusunu verme sözünü tutmadı. Hall, hâlâ bu 18. yüzyıldan kalma evde yaşıyor ancak ev Jagger'ın üzerine kayıtlı. Jagger, 1990'larda 5 milyon sterline aldığı bu evi ayrılık sırasında Hall'a devredecekti. Hall, evi satmak veya çocuklarına bırakmak için tapuyu istiyor.

Jagger ve Hall, 1991'de Bali'de Hindu geleneklerine göre evlendi ancak bu nikah İngiltere'de tanınmadı. 1999'da ayrıldılar. Hall daha sonra Rupert Murdoch ile evlendi ve 2022'de boşandı. Çiftin üç çocuğu var. Jagger'ın 500 milyon doların üzerinde serveti var ve çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı.