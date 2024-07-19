Microsoft'a bağlı siber güvenlik şirketinden kaynaklanan kesinti Fransa'da etkili oldu - Son Dakika
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Microsoft'a bağlı siber güvenlik şirketinden kaynaklanan kesinti Fransa'da etkili oldu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi, Fransa'da farklı sektörleri olumsuz etkiledi. Fransız hava yolu şirketi Air France, bilgisayar sistemlerindeki kesinti nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar yaşanacağını duyurdu. Fransız medya kuruluşları da kesintiden etkilendi ve televizyon kanalları reklam ve görsel yayınlarında sorunlar yaşadı. Disneyland Paris'in sitesi ve park içindeki reklam panolarında da hata uyarıları verildi. Ancak Fransa'daki hastanelerde herhangi bir kesinti yaşanmadı.

19.07.2024 12:27
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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi, Fransa'da farklı sektörleri olumsuz etkiledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, CrowdStrike sistemlerinden kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Fransa'da farkı sektörlerde aksamalara yol açtı.

Avrupa'daki diğer hava yolu şirketleri gibi Fransız hava yolu şirketi Air France da bilgisayar sistemlerindeki kesinti nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olacağını duyurdu.

Ayrıca Fransız TF1 kanalından Cnews'a ve Fransız gazetesi Le Figaro'ya kadar birçok basın yayın kuruluşu kesintiden etkilendi.

Fransız televizyon kanalları ekrana reklam ya da görsel koymada sorun yaşadıklarını bildirirken gazetelerin de bilgisayar işletim sistemlerine girişte sıkıntı yaşadığı açıklandı.

Avrupa'nın en büyük eğlence parkı Disneyland Paris'in sitesinde ve parkın içindeki reklam panolarında hata uyarıları veriliyor.

Öte yandan, Avrupa'daki bazı ülkelerin aksine Fransa'daki hastanelerde herhangi bir kesinti yaşanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Microsoft'a bağlı siber güvenlik şirketinden kaynaklanan kesinti Fransa'da etkili oldu - Son Dakika

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