Microsoft, Çinli çalışanlarına ülke dışına transfer teklifi yapıyor - Son Dakika
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Microsoft, Çinli çalışanlarına ülke dışına transfer teklifi yapıyor

Microsoft, Çinli çalışanlarına ülke dışına transfer teklifi yapıyor

Microsoft'un yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında çalışan Çinli personeline, ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere transfer olma teklifi yaptığı bildirildi. Şirketin 700 ila 800 çalışanına transfer teklifi sunduğu belirtilirken, bu teklifin ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifeleri artırmasının ardından yapıldığı ifade edildi.

16.05.2024 12:49
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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, yapay zeka ile bulut bilişim alanlarında çalışan Çin merkezli yüzlerce personeline, ülke dışına transfer olmayı teklif ettiği bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Microsoft, çoğu Çin uyruklu olan personeline yakın zamanda ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere transfer olmaları teklifi sundu.

Yetkililer, şirketin yer değiştirmeyi teklif ettiği 700 ila 800 çalışanının bulut bilişim ile yapay zeka alanlarında çalıştığını belirtti.

Microsoft sözcüsü de şirket çalışanları için farklı fırsatlar sunmanın işlerinin bir parçası olduğunu ve şirketin yüzlerce personeline isteğe bağlı transfer teklifi sunduğunu ifade etti.

Sözcü, Microsoft'un Çin'de faaliyet göstermeye devam edeceğini aktardı.

Microsoft'un bu teklifi, ABD'nin Çin'den ithal edilen stratejik sektörlerdeki bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırmasının ardından yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 14 Mayıs'ta kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Avustralya, Microsoft, Dış Politika, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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