Microsoft'un yazılım sorunu Güney Kore'de hava yolu şirketlerini etkiledi

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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun, Güney Kore'de düşük bütçeli 3 hava yolu şirketi ile 2 video oyun geliştiricisi şirkette de aksaklıklara yol açtığı bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore merkezli "Jeju Air", "Easter Jet" ve "Air Premia" şirketlerinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, Microsoft'un bulut hizmetini kullanan bu hava yolu şirketleri, rezervasyon işlemlerinde aksaklıklarla karşılaştı.

Kaynaklar, küresel yazılım sorunu nedeniyle 3 hava yolu şirketinin sunucularında kesintilerin yaşandığını ve bunlardan dolayı check-in işlemlerinin manuel yapıldığını aktardı.

Öte yandan, Güney Kore merkezli video oyun geliştirici "Pearl Abyss" ve "Gravity" şirketlerinden de küresel yazılım sorununa dair açıklama yapıldı.

Pearl Abyss'ten yapılan açıklamada, şirketin sunucularında ani arıza nedeniyle sorun yaşandığı belirtildi.

Gravity'den yapılan açıklamada ise "Başka bir şirket tarafından sağlanan sistemimizdeki hatanın kullanıcıların internet sitemize ve oyunlarımıza erişimini engellediği doğrulandığı için geçici bir denetim yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanmıştı.

Yazılım sorunu nedeniyle birçok havalimanında uçuşlarda büyük çaplı erteleme ve iptaller olmuştu.