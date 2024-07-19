Microsoft'un yazılım sorunu Güney Kore'de hava yolu şirketlerini etkiledi - Son Dakika
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Microsoft'un yazılım sorunu Güney Kore'de hava yolu şirketlerini etkiledi

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu, Güney Kore'de düşük bütçeli 3 hava yolu şirketi ile 2 video oyun geliştiricisi şirkette de aksaklıklara yol açtı. Jeju Air, Easter Jet ve Air Premia şirketlerinin rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandı ve check-in işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi. Pearl Abyss ve Gravity şirketlerinde de sunucu arızaları nedeniyle sorunlar yaşandı. Microsoft'un yazılım sorunu dünya çapında birçok işletmeyi etkiledi ve havalimanlarında büyük çaplı erteleme ve iptallere neden oldu.

19.07.2024 23:05
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun, Güney Kore'de düşük bütçeli 3 hava yolu şirketi ile 2 video oyun geliştiricisi şirkette de aksaklıklara yol açtığı bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore merkezli "Jeju Air", "Easter Jet" ve "Air Premia" şirketlerinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, Microsoft'un bulut hizmetini kullanan bu hava yolu şirketleri, rezervasyon işlemlerinde aksaklıklarla karşılaştı.

Kaynaklar, küresel yazılım sorunu nedeniyle 3 hava yolu şirketinin sunucularında kesintilerin yaşandığını ve bunlardan dolayı check-in işlemlerinin manuel yapıldığını aktardı.

Öte yandan, Güney Kore merkezli video oyun geliştirici "Pearl Abyss" ve "Gravity" şirketlerinden de küresel yazılım sorununa dair açıklama yapıldı.

Pearl Abyss'ten yapılan açıklamada, şirketin sunucularında ani arıza nedeniyle sorun yaşandığı belirtildi.

Gravity'den yapılan açıklamada ise "Başka bir şirket tarafından sağlanan sistemimizdeki hatanın kullanıcıların internet sitemize ve oyunlarımıza erişimini engellediği doğrulandığı için geçici bir denetim yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanmıştı.

Yazılım sorunu nedeniyle birçok havalimanında uçuşlarda büyük çaplı erteleme ve iptaller olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Microsoft'un yazılım sorunu Güney Kore'de hava yolu şirketlerini etkiledi - Son Dakika

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