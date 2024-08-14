Midibüs, kamyonet, otomobil ve motorun karıştığı kazada 4 yaralı - Son Dakika
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Midibüs, kamyonet, otomobil ve motorun karıştığı kazada 4 yaralı

Midibüs, kamyonet, otomobil ve motorun karıştığı kazada 4 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet, otomobil, midibüs ve motosiklet karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler, bölgede acilen trafik ışığı yapılması gerektiğini belirtti.

14.08.2024 10:32
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ANTALYA'da farklı istikametlerden gelen kamyonet, otomobil, midibüs ve motosikletin karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Yasin T.'nin kullandığı 07 ACS 660 plakalı kamyonet, diğer sokaktan gelen Ali K. kontrolündeki 07 BRR 513 plakalı midibüse çarptı. Karşı istikametten gelen Mustafa A. yönetimindeki 07 BVM 78 plakalı otomobil de kamyonet ve midibüse çarptı. Bu sırada Ayşe F. ve yolcu olarak bulunan kişinin bulunduğu motosiklet, otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa A., kamyonetin sürücüsü Yasin T., motosiklet sürücüsü Ayşe F. ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Yaralılar bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

ACİLEN TRAFİK IŞIĞI YAPILMASI GEREKİYOR

Kaza anına şahit olan mahalleli Ali Çelik "Kamyonet ve otomobil birbirine vurunca motosikletli aralarında kaldı. Buraya acilen trafik ışığı yapılması gerekiyor. Çünkü her gün, ya burada, ya aşağıdaki yolda ve bir aşağısında kaza oluyor. Her gün ölümlü, yaralamalı kaza oluyor. Vatandaş hastanelik oluyor, ailesi üzülüyor. Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Midibüs, kamyonet, otomobil ve motorun karıştığı kazada 4 yaralı - Son Dakika

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