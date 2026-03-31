Midibüs Kazası: 16 Yaşındaki Arda'nın Durumu

31.03.2026 16:04
Samsun'da yaşanan midibüs kazasında yaralanan 16 yaşındaki Arda, tedavi altına alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi.

Özgen, gazetecilere, sabah saatlerinde Ünye Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu midibüsün Samsun'da devrilmesi sonucu bazı öğrencilerin yaralandığını hatırlattı.

Yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavisinin merkezlerinde yapıldığını belirten Özgen, "Bir iki küçük problem dışında, hayatı tehdit eden organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması ve akciğerde hafif bir yaralanması var, müdahale gerektirmeyen. Ama kol tamamıyla kopmuş durumda olarak bize geldi. Bu tip hastalarımız üç bölümü öncelikli olarak ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. Üç bölümün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler ve hızlı şekilde ameliyata aldılar." ifadelerini kullandı.

Ameliyatta öncelikli olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ile ilgilendiklerini dile getiren Özgen, şunları kaydetti:

"Şu an kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar ama ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak. Halen operasyon devam ediyor. Ne kadar süreceğini damarların, sinirlerin ağızlaştırılması belirleyecek. Akşamı bulacağını tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tamamıyla cerrahinin o aşamasına geçildiğinde arkadaşlarımızın kanaatlerine göre bir tahminde bulunabileceğiz. Biz her iki ihtimali de açık tutuyoruz. Tutması için dua ediyoruz ama tutmaması durumunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi alıyoruz. İnşallah şifa ile kolu kurtaracak şekilde bir son nasip eder Allah."

İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden T.G. (39) yönetimindeki 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda devrilmiş, kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanmıştı.

Ünye Fen Lisesi Robot Takımı olan öğrencilerin İstanbul'da düzenlenen robotik yarışmasından döndüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
