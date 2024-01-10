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Midilli Adası Açıklarında Tekne Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Midilli Adası Açıklarında Tekne Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne kayalıklara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kurtulanlar ise tedavi ve kimlik tespiti için hastane ve göçmen merkezine götürüldü. Kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Midilli Adası Açıklarında Tekne Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 14:53,
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Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı.

Kazada düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Kazadan kurtulanlar teknede yaklaşık 36 düzensiz göçmen bulunduğunu aktardı.

Yaralı düzensiz göçmen, tedavi için Midilli Hastanesi'ne, kazadan kurtulan 8 kişi ise adadaki Göçmen Kabul ve Kimlik Tespit Merkezine götürüldü.

Kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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