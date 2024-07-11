Midilli Adası'nda Yangın Çıkan Ormanda Yanmış Bir Ceset Bulundu - Son Dakika
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Midilli Adası'nda Yangın Çıkan Ormanda Yanmış Bir Ceset Bulundu

Midilli Adası'nda çıkan yangında, bir otomobilin içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yunanistan'ın diğer şehirlerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı. Yetkililer, yüksek sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle vatandaşları uyarıyor.

11.07.2024 18:33
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Midilli Adası'nda yangın çıkan ormanda, araç içinde bir kişinin yanmış bedeni bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Midilli'de öğle saatlerinde yangın çıkan alanda bir otomobilin içinde yanmış erkek cesedi bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, cesedin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın Korinthos ve Dedeağaç şehirlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükseleceğini ifade ederek, yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Yangın çıkma ihtimalinin bugün "çok yüksek" anlamına gelen "kategori 4" olarak belirlendiğini bildiren yetkililer, ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşlara, yangın ihtimalini artıracak davranışlardan kaçınma ve dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Kaynak: AA

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