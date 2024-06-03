Midyat Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Midyat Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Devam Ediyor

Midyat Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Devam Ediyor

Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ve kırsal Başyurt mahallelerindeki sokaklarda parke yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Veysi Şahin, çökme meydana gelen sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Şahin, çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer bölgelerde de çalışmalara devam edileceğini ve hizmetlerin aksamadan devam edeceğini söyledi.

03.06.2024 15:59
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Midyat Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması devam ediyor.

Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ve kırsal Başyurt mahallelerindeki sokaklarda parke yenileme ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, ???????yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle çökme meydana gelen sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bağlar ve Başyurt'da sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından öncelik durumuna göre diğer bölgelerde de çalışmaların devam edeceğini ifade eden Şahin, "Vatandaşlarımızın, rahat etmesi bizim için önemli. Bu nedenle, sokaklarımızda bozuk yol kalmayana kadar hizmetlerimiz aksamadan devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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