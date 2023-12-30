Midyat Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaymakam Özdemir mesajında, 2023'ü geride bırakırken büyük umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Özdemir, mesajında şunları kaydetti:

"Geçmiş yılların muhasebesini yaparak edindiğimiz tecrübelerle geleceğe ait hayallerimizi, planlarımızı uygulamak için her yeni yılın bize yeni fırsatlar sunacağını unutmamalıyız. Kadim kentimiz Midyat'ın sahip olduğu kültürel zenginlik ve hoşgörü anlayışının tüm dünyaya hakim olmasını diliyor, başta Midyatlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, 2024'ün ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Şahin ise vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2024'ün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Şahin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni umut ve beklentilerin oluştuğu yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılda ilçemizin sahip olduğu potansiyeli kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Midyat'ın her yönüyle marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2024'ün barışın, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştiği, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle, yeni yılın ilçemize ve ülkemize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim."