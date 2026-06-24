Midyat Otogarı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat Otogarı'nın Temeli Atıldı

Midyat Otogarı\'nın Temeli Atıldı
24.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni otogarın temeli atıldı, turizm ve ekonomiye katkı vurgulandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi'nde yapılacak Midyat Otogarı için temel atma töreni düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mardin'in son yıllarda tarım, turizm ve yatırım alanlarında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Midyat'ın özellikle turizm alanında önemli bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Akkoyun, ilçenin ağırladığı turist sayısı ve misafir memnuniyeti açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde önemli yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Akkoyun, Midyat'ta da otogarın yanı sıra yakın zamanda Mezbahane ve Canlı Hayvan Borsası Projesi'nin de kazandırılacağını bildirdi.

Vali Akkoyun, "Bugün temellerini attığımız Midyat Otogarı yalnızca bir ulaşım merkezi değil, ilçemizin turizm potansiyeline, şehir estetiğine ve ekonomik gelişimine katkı sunacak önemli bir yatırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de 15 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metrekare kapalı inşaata sahip ve ilçe mimarisine uygun şekilde tasarlanan otogarın şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını, bu sayede bölgeye hareketlilik kazandıracak bir yapı olacağını belirtti.

Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından yapılan duanın ardından otogarın temeli atıldı.

Vali Akkoyun, daha sonra Midyat Konukevi'nde, Dicle Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Çok Amaçlı Toplum Merkezi işbirliği ile bölgede istihdamı artırmak ve yöresel mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla hazırlanan "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Projesi"nin açılışına katıldı.

Vali Akkoyun, burada Çin'den gelen turistlerle de sohbet etti.

Programda, kursiyerlerin hazırladığı yöresel yemekler yerli ve yabancı turistlere ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Midyat, Mardin, Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat Otogarı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

11:33
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:36:51. #7.12#
SON DAKİKA: Midyat Otogarı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.