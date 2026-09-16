Midyat\'ta 12 derslikli okul için Valilikte protokol imzalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından yaptırılacak 12 derslikli okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye yapılacak okul için, Valilikte düzenlenen imza törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir katıldı.

Vali Akkoyun, Şahin'e ve ailesine eğitime sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, protokolün Mardin ve öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol kapsamında, inşa edilecek 12 derslikli okula "Hacı Nuri Şahin-Hacı Kemal Şahin İlkokulu" ismi verilecek.

Mardin genelinde eğitim altyapısının geliştirilmesi, öğrencilerin daha modern ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımların sürdürüleceği belirtildi.