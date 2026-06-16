Midyat\'ta Altyapı Sorunu Çözüldü

Mardin'in Midyat ilçesinde bir mahallenin alt yapı sorunu giderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde, yıllar süren özel mülkiyet kaynaklı sorunlar nedeniyle yarım kalan atık su hattı çalışmalarını tamamlayarak çevre ve altyapı sorunu çözüldü.

Mahallede tarım arazileri, bağ ve bahçeler ile çevreye yayılan atık su sorununun giderilmesi amacıyla yarım kalan atık su hattı çalışmaları yeniden başlatıldı.

Vatandaşlardan alınan muvafakatnamelerin ardından Midyat Belediyesi'nin destekleriyle tamamlanan çalışmalarla mahallede uzun süredir devam eden atık su sorunu çözüme kavuştu, alt yapı hizmetinden yararlanamayan vatandaşların mağduriyeti giderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, mahallede uzun yıllardır devam eden atık su sorununu çözüme kavuşmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, çalışmanın tamamlanmasında gösterdikleri işbirliği ve desteklerden dolayı arazi sahipleri ve mahalle muhtarına teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Akyüz de 220 haneden oluşan mahallede sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akyüz, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.