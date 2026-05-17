Midyat'ta Bisiklet Turu ile Gençlik Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Bisiklet Turu ile Gençlik Haftası Kutlandı

Midyat\'ta Bisiklet Turu ile Gençlik Haftası Kutlandı
17.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat'ta 19 Mayıs için düzenlenen bisiklet turunda gençler spor yaptı ve eğlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Midyat Bisiklet Kulübü iş birliğinde "Bisikletini Al Gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye önünden Gümüşçüler Çarşısı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında basketbol, satranç ve badminton gibi çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün de yaklaşık 100 gencin katılımıyla bisiklet turu düzenlediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Gençlerimiz hem eğlendi hem spor yaptı. Biz kötülüklerle ve bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bizi güçlü kılan gençlerimizdir. Gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Midyat'ın güzel bir bisiklet kulübü var. Gençlerimizin bu kulübe katılmasını tavsiye ediyorum. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç da güzel bir faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki bayramlarda da bu faaliyeti sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Midyat Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya Baran ise insanları bisiklet kullanmaya, hareket etmeye ve ekranlardan uzak durmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Baran, "Bugün çok güzel ve pozitif bir enerji oluştu. Gençlere 'ekrandan biraz uzak, hayata daha yakın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna katılan Cem Ergün Bahadır da etkinlikle bisikletin sağlık ve spor açısından önemine dikkat çektiklerini, bu tür organizasyonlarda tekrar buluşmayı dilediklerini söyledi.

Muhammed Deniz ise herkese bisiklet kullanmayı tavsiye etti.

Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, bisiklet kulübü üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Bisiklet Turu ile Gençlik Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:46:35. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat'ta Bisiklet Turu ile Gençlik Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.