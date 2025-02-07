Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AC 1050 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.B.Y. (67), M.Y. (72), N.Ş. (49), H.Ç.(53) ve A.A. (53) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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