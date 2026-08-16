Midyat’ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Midyat’ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Barıştepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen??????? 35 ARV 055 plakalı otomobil ile 35 CJA 477 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat’ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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