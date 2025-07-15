Midyat\'ta "Terörsüz Türkiye" destek için evlere, iş yerlerine, caddelere Türk bayrağı asıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla evlere, iş yerlerine, caddelere Türk bayrağı asıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, partililerle birlikte esnafı ziyaret ederek, Türk bayrağı verdi.

İlçedeki evlere, iş yerlerine, cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Şahin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret ederek, "Bu topraklarda artık silahlar değil kardeşlik konuşacak, fitne değil birlik yükselecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına güçlü bir karşılık verdik. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Haydi Midyat, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde ay yıldızlı bayrağımızı birlikte dalgalandıralım. Rabbim birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin." dedi.