Midyat'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen fuarda 18 proje sergilendi.
Kaymakam Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsun Cengiz, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Faruk Tercan ve Abdullah Tek ile davetliler, fuarda stantları gezdi, projeleri inceledi.
Kaymakam Kaya, bilimsel çalışmaların önemine değinerek, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.
