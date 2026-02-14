(ANKARA) - Depo, Antrepo, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı (DGD-SEN) Genel Başkanı Neslihan Acar, Migros depo işçilerinin yürüttüğü direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı.
Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık. Direnen ve kazanan Migros depo işçileri onurumuzdur. Resmi ve ayrıntılı açıklama sendikamızın sayfasından yapılacaktır." ifadesini kullandı.
Migros Depo İşçileri Direnişle Kazandı
