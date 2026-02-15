Migros İşçileri ile Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Migros İşçileri ile Uzlaşma Sağlandı

15.02.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Migros, iş akitlerini feshettiği depo çalışanlarıyla müzakerelerde uzlaşma sağlandığını duyurdu.

(ANKARA) - Migros, iş akitlerini feshettiği depo çalışanlarıyla yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Migros'tan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır" denilirken, Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ise "Birlikte direndik birlikte kazandık" açıklamasını yaptı.

Migros, bir süre önce iş akitlerini feshetmek durumunda kaldığı depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Şirket, daha önce dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldığını hatırlattı.

Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz."

"Sözümüzü yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ise sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamda kısaca şu ifadelere yer verildi:

"Direnişin başından itibaren tek bir işçi arkadaşımızı geride bırakmayacağımıza dair sözümüzü yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Atılan 303 işçi için özgür ayrılma hakkı ve talep edenlerin iş başı yapacağı konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrılmak isteyen her bir işçinin kıdem-ihbar tazminatı hakları ve ek olarak işçilerin çalışma süreleriyle orantılı olarak ek menfaatlerle ayrılabileceği kararlaştırılmıştır. İşe başlayacak işçilerin eylemde geçen süre ücretlerinin ödeneceği ve SGK primlerinin yatırılacağı kararlaştırılmıştır. İşbaşı yapan işçiler ücret ve hak kaybına uğramayacaktır. İşten çıkış kodları işsizlik maaşına hak kazanacak şekilde düzeltilecektir. Buna ek olarak kıdem yıllarına bağlı olarak kademeli şekilde sendikal tazminat ödenecektir. İşe başlayacak işçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı, sendika seçimi konusunda herhangi bir yönlendirme yapılmayacağı ve baskı uygulanmayacağı taahhüt edilmiştir."

Migros depolarının sendikamızın işkolunda olması gerektiğine ilişkin itirazımız devam etmektedir. Gelinen aşamada işçilerin taleplerinin tamamına yakının karşılandığı bir durumda, kazanılan hakları korumak adına sendikamız işkolu konusunu hukuk alanında yürütülecek mücadele ile sürdürmeye karar verilmiştir. Sendikamızın bakanlık ve yargı süreçlerinde işkolu değişikliği itirazlarından olumlu sonuç alınması durumunda sonuca saygı gösterileceği konusunda mutabakata varılmıştır. Tüm baskılara tehditlere ve işten atma saldırılarına karşı cesareti ve talepleriyle ayağa kalkan Migros depo işçileri 23 gün sendikamız DGD-SEN'le yürüttüğü fiili mücadele ve kazanımlarıyla mücadele tarihine adını yazdırmıştır. Selam olsun Migros depo işçilerine! Selam olsun yaratıcı eylemlerle haysiyet ve onur mücadelesine sahip çıkan emekçi halkımıza! Selam olsun yurdun her bir köşesinde direnip boyun eğmeyenlere! Birlikte direndik birlikte kazandık."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Migros, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Migros İşçileri ile Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:18:51. #7.11#
SON DAKİKA: Migros İşçileri ile Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.