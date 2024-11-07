Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen bölgede düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mihalgazi'de İzinsiz Kazı: 2 Gözaltı - Son Dakika
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