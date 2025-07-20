Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mihalgazi'de Sakarya Nehri'nde 2 Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?