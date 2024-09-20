Mikati\'den BM\'ye İsrail\'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı

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BEYRUT, 20 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, BM Genel Kurulu'nun devam etmekte olan 79. oturumunda, İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırganlığı" ile "teknolojik savaşına" son verilmesi için "caydırıcı" ve "kararlı" bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mikati'nin Perşembe günkü konuşmasında, "Lübnan hükümetinin talebi üzerine yapılacak Güvenlik Konseyi oturumundan, İsrail'in Lübnan'a karşı yürüttüğü imha savaşını durduracak caydırıcı bir karar çıkması gerekiyor" ifadesini kullandığı belirtildi.

Mikati, "İlk sorumluluk, İsrail'i saldırganlıktan caydırması gereken uluslararası topluma ait çünkü bu mesele sadece Lübnan'ı değil tüm insanlığı ilgilendiriyor" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan genelinde çağrı cihazları ve el telsizlerinde meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2.931 olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın İsrail'e atfettiği patlamaların sorumluluğunu hiçbir İsrailli yetkili üstlenmedi.