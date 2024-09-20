Mikati'den BM'ye İsrail'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mikati'den BM'ye İsrail'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı

Mikati\'den BM\'ye İsrail\'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırganlığına karşı BM'den caydırıcı karar talep etti.

20.09.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 20 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, BM Genel Kurulu'nun devam etmekte olan 79. oturumunda, İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırganlığı" ile "teknolojik savaşına" son verilmesi için "caydırıcı" ve "kararlı" bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mikati'nin Perşembe günkü konuşmasında, "Lübnan hükümetinin talebi üzerine yapılacak Güvenlik Konseyi oturumundan, İsrail'in Lübnan'a karşı yürüttüğü imha savaşını durduracak caydırıcı bir karar çıkması gerekiyor" ifadesini kullandığı belirtildi.

Mikati, "İlk sorumluluk, İsrail'i saldırganlıktan caydırması gereken uluslararası topluma ait çünkü bu mesele sadece Lübnan'ı değil tüm insanlığı ilgilendiriyor" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan genelinde çağrı cihazları ve el telsizlerinde meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2.931 olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın İsrail'e atfettiği patlamaların sorumluluğunu hiçbir İsrailli yetkili üstlenmedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikati'den BM'ye İsrail'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Mikati'den BM'ye İsrail'e Caydırıcı Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement