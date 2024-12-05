Mikati: İsrail Ateşkesi 60'tan Fazla İhlal Etti

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BEYRUT, 5 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in yeni varılan ateşkes anlaşmasını 60'tan fazla kez ihlal ettiğini duyurdu.

Mikati'nin ofisinden çarşamba günü yapılan açıklamada, "Son iki günde ateşkesin belirgin bir şekilde sağlamlaştığını gördük ve bunun kalıcı bir istikrara dönüşmesini umuyoruz. Ancak, bizi endişe ortamına geri götürebilecek ihlallerden kaygı duyuyor ve bunlara karşı uyarıda bulunuyoruz" denildi.

Mikati, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaptığım temaslarda ateşkese katılan ülkelerin bu konuyu ele alma konusunda ciddi bir isteklilik içinde olduklarını gözlemledim" ifadelerini kullandı.

Başbakan, ayrıca Lübnanlı gurbetçilere, ülkelerinin yeniden inşasına güçlü bir kararlılıkla katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Lübnan'daki silahlı grup Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ölümcül çatışmaların ardından Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım'da yürürlüğe girdi. Çatışma, 2006 yılında Lübnan ve İsrail arasında yaşanan son savaştan bu yana en kanlı çatışma olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma uyarınca her iki taraf da 60 gün süreyle çatışmaların durdurulmasını kabul ederken İsrail güçlerini kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekecek ve Hizbullah da Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek.

Ateşkese rağmen, her iki tarafın da ateşkes ihlalleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmasıyla tansiyon yüksek seyrediyor ve anlaşmanın kalıcılığına ilişkin endişeler artıyor.