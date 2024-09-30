Mikati: İsrail Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mikati: İsrail Saldırıları Durdurulmalı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarını durdurmak için uluslararası destek çağrısında bulundu.

30.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, devam eden kanlı tırmanışa yönelik mevcut yaklaşımın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak olduğunu vurguladı.

Mikati, başkent Beyrut'ta Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi.

Başbakan Mikati, görüşme sırasında, çözüme giden yolun, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ve Avrupa Birliği ile Arap ve yabancı ülkelerin desteğiyle ABD ve Fransa'nın başlattığı ateşkes çağrısına geri dönmek olduğunu söyledi.

Mikati, önceliğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması olduğunu vurguladı.

Fransız Bakan Barrot ise önceliğin Lübnan'da cumhurbaşkanını seçmek ve silahlı çatışmaları durdurmak için çalışmak olduğunu kaydetti.

Barrot, Fransa'nın Lübnan'ı ve halkını her düzeyde desteklediğini, bu hassas şartlarda orduyu desteklemek ve yardım etmekle yakından ilgilendiğini söyledi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Beyrut, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikati: İsrail Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
00:45 Gelin ve damadın kabus dolu anları İşte düğünü iptal ettiren kavga Gelin ve damadın kabus dolu anları! İşte düğünü iptal ettiren kavga
00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
00:14 Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul’da olacağız, problem yok Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 18:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Mikati: İsrail Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement