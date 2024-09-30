Mikati: İsrail Saldırıları Durdurulmalı

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, devam eden kanlı tırmanışa yönelik mevcut yaklaşımın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak olduğunu vurguladı.

Mikati, başkent Beyrut'ta Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi.

Başbakan Mikati, görüşme sırasında, çözüme giden yolun, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ve Avrupa Birliği ile Arap ve yabancı ülkelerin desteğiyle ABD ve Fransa'nın başlattığı ateşkes çağrısına geri dönmek olduğunu söyledi.

Mikati, önceliğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması olduğunu vurguladı.

Fransız Bakan Barrot ise önceliğin Lübnan'da cumhurbaşkanını seçmek ve silahlı çatışmaları durdurmak için çalışmak olduğunu kaydetti.

Barrot, Fransa'nın Lübnan'ı ve halkını her düzeyde desteklediğini, bu hassas şartlarda orduyu desteklemek ve yardım etmekle yakından ilgilendiğini söyledi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.