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Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi - Son Dakika
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Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

Yaptığı hava durumu yorumları yüz binlerce kişi tarafından takip edilen Kerem Ökten hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medya profilinde kendini "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu" olarak tanıtan Ökten'in diplomasının sahte olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Ökten yaşanan gelişme sonrası küfürlü bir paylaşım yaptı.

08.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 11:03
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Yaptığı yorumlarla yüz binlerce kişi tarafından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim olan Kerem Ökten hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

KEREM ÖKTEN İÇİN "SAHTE DİPLOMA" UYARISI

Bugüne kadar kendisine yönelik bilgilerin yer aldığı internet sayfalarında "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu" olarak tanıtılan Kerem Ökten için 'sahte diploma' uyarısında bulunuldu.

"DİPLOMASI SAHTE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

ÖKTEN'DEN KÜFÜRLÜ YANIT

Kadıoğlu'nun açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Kerem Ökten, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ökten'in yapmış olduğu "Lodosla gelen Kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!" şeklindeki paylaşım, Kadıoğlu'nun açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.

Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

"HAİN KİMDEN OLURSA OLSUN, DIŞLAYALIM"

Ökten'in birkaç saat sonra bir paylaşım daha yaparak "Bu geceye özel hepimizi birleştiren Türk Bayrağını koyuyorum. Sabredelim. Her şey güzel olacak. Bu bayrak altında birleşelim. Hain kimden olursa olsun, dışlayalım" dedi.

Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten\'den küfürlü paylaşım geldi
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: doğrudur inanırım Yanıtla 13 0
  • Murat Sahin: Vatan millet din iman edebiyat çekmiş.. 0 sahtedir Yanıtla 1 0

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mikdat Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

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Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

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SON DAKİKA: Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi - Son Dakika
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