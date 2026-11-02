Mike Rogers'ın kampanya sözcüsü ve bir ekip üyesi İsrail adına kayıtlı çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı Mike Rogers'ın seçim kampanyasında, İsrail hükümeti adına ABD'de faaliyet yürütmek üzere resmi makamlara kayıt yaptıran iki kişinin görev aldığı tespit edildi.

Drop Site News'ün, ABD'de yabancı hükümetler adına yürütülen faaliyetlerin kayıt altına alınmasını öngören Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki belgeleri inceleyerek hazırladığı habere göre, Rogers'ın kampanya sözcüsü Abigail Ronson ile kampanya ekibinde çalışan Jesse Stokes, İsrail hükümeti adına kayıt yaptırdı.

Buna göre Ronson mayısta, Stokes ise Ekim 2025'te İsrail hükümeti adına yürüttükleri faaliyetler kapsamında ABD Adalet Bakanlığına kaydoldu.

İki isim de Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı siyasi çalışmalarda görev alan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale ile işbirliği yapan Convergence Media bünyesinde çalıştı.

Ronson ve Stokes, HAVAS Media Network aracılığıyla yürütülen ve İsrail hükümetiyle 46,5 milyon dolarlık sözleşmeye dayanan çalışmalar kapsamında görev aldı.

Bu sözleşmenin, ABD genelinde İsrail yanlısı görüşlerin sosyal medya üzerinden yayılmasını ve büyük dil modellerine İsrail yanlısı bilgilerin yerleştirilmesini de kapsadığı belirtildi.

Ronson'ın kayıtlarında, görevleri arasında İsrail hükümetinin ABD genelinde antisemitizmle mücadele amacıyla yürüteceği kampanyaya yönelik stratejik iletişim, planlama ve medya hizmetlerinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Rogers'a destek veren "Democrats for Mike Rogers" adlı grubun finansmanında önemli payı bulunan Together for Michigan adlı siyasi komitenin, Demokrat Parti adayı Abdul El-Sayed'i hedef alan kampanyalar için 5 milyon dolar harcadığı aktarıldı.