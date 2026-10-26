Mike Tyson özel televizyon dizisinde rol alacak, İstanbul\'a ailesiyle geldi

DÜNYACA ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson İstanbul'a geldi. Terminal çıkışında gazetecilerin sorulaırnı yanıtlayan Tyson, " Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum" dedi.

Ailesiyle İstanbul'a gelen ünlü boksör İstanbul Havalimanı'nda bulunan JETEX özel terminalinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tyson, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide rol alacak. Terminal çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tyson, "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz" sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum" yanıtını verdi. Açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür eden Tyson havalimanından ayrıldı.