Mıkolayiv'de Patlama: 7 Polis Yaralandı

23.02.2026 22:06
Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde eski benzin istasyonunda patlama oldu, 7 polis memuru yaralandı.

Ukrayna Ulusal Polisi Başkanı Ivan Vıgovskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Mıkolayiv kentinde akşam saatlerinde bir patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın eski ve kullanılmayan bir benzin istasyonunda, polislerin araç parkı olarak kullandığı alanda, yerel saatle 18.10 sularında meydana geldiğini bildiren Vıgovskiy, "Sonuç olarak, vardiyada işe gelen ve araçlarını oraya park eden devriye polis departmanının 7 çalışanı yaralandı." açıklamasını yaptı.

Vıgovskiy, yaralı polislerden 2'sinin durumun ağır olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün ise Lviv'de polis memurlarına yönelik bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu bir tesadüf değil. Düşman, her gün halkı ve devleti koruyan Ukraynalı polis memurlarını kasten öldürmeye çalışıyor."

Zelenskiy'den konuyla ilgili açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mıkolayiv'de meydana gelen patlamayla ilgili ilk bilgileri aldığını aktardı.

Zelenskiy, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Özellikle terör eylemiyle ilgili versiyon inceleniyor." yorumunu yaptı.

Dün Lviv'deki patlamada da bir polis ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı

Ukrayna Ulusal Polisine ait sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Lviv kentinde iki patlamanın meydana geldiği bildirilmişti.

El yapımı patlayıcıların infilak ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Lviv'de terör saldırısı yapıldı. Patlamalarda bir kadın polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı. Bugün, saat 00.30 civarında, 102 numaralı ihbar hattına Danilişina Caddesi'ndeki dükkana hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Devriye polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci ekip, olay yerine vardığında bir patlama daha oldu."

Zelenskiy ise saldırıyı organize edenlerin Rusya ile bağlantılı olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Polis, Son Dakika

