Milano'da Büyük Yangın Endişe Yarattı - Son Dakika
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Milano'da Büyük Yangın Endişe Yarattı

09.07.2026 00:17
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Milano'daki bir nakliye deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı, yaralanma yok.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde akşam saatlerinde uluslararası bir nakliye firmasının deposunda çıkan büyük yangın endişeye yol açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milano'nun Bovisa muhitindeki Don Giovanni Minzoni Caddesi'nde bulunan bir nakliye firmasının 8 bin metrekarelik deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın çıktı.

İtalyan İtfaiyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 6 ekiple müdahale edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir yaralanan olmadığını bildirdi.

Depodaki yangından yükselen siyah dumanlar şehrin semalarını kaplarken, bu durum deponun yakınlarında oturan halkta kısa süreli endişeye yol açtı.

Milano Belediyesi de internet sitesi ve sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, Bovisa muhiti başta olmak üzere yangına yakın yerlerdeki halktan dışarı çıkmamalarını ve evlerinde de camlarını açmamalarını tavsiye etti.

Yangının gece saatlerinde itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındığı ve ayrıca nasıl başladığına dair incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Milano, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano'da Büyük Yangın Endişe Yarattı - Son Dakika

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