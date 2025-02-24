Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Mahalleleri Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Güllük ve Ören mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Güllük ve Ören mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Başkan Topuz'a Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mahallelerde alan incelemesi gerçekleştiren Başkan Topuz, saha gezisi öncesinde mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantılar gerçekleştirdi. Tüm vatandaşların ilettiği talepleri not aldıran Başkan Topuz, yapılması gereken hizmetlerin belirli program dahilinde hayata geçirileceğini ifade etti. Toplantıların tamamlanmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte alan incelemesine başlayan Başkan Fevzi Topuz, devam eden ve yapılması gereken faaliyetleri yerinde görerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni üyelere rozetleri takıldı

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hafta sonu ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Milas Kadın ve Gençlik Kolları çalışmaları ile partiye yeni üye olan Güllük ve Ören Mahalle sakinlerinin rozet takma törenine de katıldı. CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, Gençlik Kolları Başkanı Gülendam Cantimur ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla partiye katılan üyelere rozetlerini takan Başkan Topuz, tüm yeni üyelere üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

"Hepinize en içten şükranlarımı iletiyorum"

Hafta sonu yeni yaşına giren Başkan Fevzi Topuz'a Güllük ve Ören'de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Partililer ve mahalle sakinleri tarafından özel olarak hazırlanan pastaları kesen Başkan Topuz, anlamlı sürprizden dolayı herkese teşekkür etti. Başkan Topuz "Doğum günüm dolayısıyla telefonla arayarak, mesaj yazarak veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bana ulaşarak samimi dileklerini ileten herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, hepinize en içten şükranlarımı iletiyor, sağlık, huzur ve başarı dolu günler temenni ediyorum" dedi.