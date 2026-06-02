Milas Belediye Başkanı Topuz, Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçede devam eden sosyal alan, yol yapım ve sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Milas Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz da saha ziyaretleri kapsamında devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

ETRENLİ VE ŞENKÖY'DE ÇOK AMAÇLI SOSYAL ALANLAR YÜKSELİYOR

Etrenli, Şenköy ve Bahçeköy mahallelerinde yapımı süren çok amaçlı sosyal alan projelerini ziyaret eden Başkan Topuz, çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Temel atma işlemlerinin ardından çelik konstrüksiyon çalışmalarının sürdüğü alanların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşacağı belirtildi. Güneş Mahallesi'nde ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda parke ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında yol bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

GÜLLÜK'TE ALAN TESPİTİ YAPILDI

Başkan Topuz'un bir diğer durağı Güllük Mahallesi oldu. Sahil düzenleme ve yeni yol açma çalışmalarını inceleyen Topuz, mahallede yapılması planlanan Çok Amaçlı Sosyal Alan projesi için de teknik ekiple birlikte arazi incelemesinde bulundu. Fen İşleri Müdürü Taylan Paskal ve teknik ekiplerle inceleme yapan Başkan Topuz, alanın yapımı için en uygun olacak yeri belirledi.